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Официальная поверка счетчиков воды на дому без снятия в СПб

Поверка счетчика воды без снятия (от 4 приборов)
Поверка счетчика воды без снятия (от 4 приборов)
Цена: 550 рублей

В комплектацию входит:

  • Выезд метролога
  • Проведение поверки прибора
  • Набор документов для ЖКС
  • Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
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Поверка счетчика воды для льготных категорий
Поверка счетчика воды для льготных категорий
Цена: 550 рублей

В комплектацию входит:

  • Выезд метролога
  • Проведение поверки прибора
  • Комплект документов ЖКС
  • Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
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Поверка счетчика воды (за 1 прибор)
Поверка счетчика воды (за 1 прибор)
Цена: 600 рублей
650
рублей
- 8 %

В комплектацию входит:

  • Выезд метролога
  • Проведение поверки прибора
  • Комплект документов ЖКС
  • Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
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Для управляющих компаний и ТСЖ
Для управляющих компаний и ТСЖ
Цена: 500 рублей

В комплектацию входит:

  • Выезд метролога
  • Проведение поверки прибора
  • Комплект документов ЖКС
  • Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
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Поверка счетчиков холодной и горячей воды — обязательная процедура проводимая строго в установленные сроки, определяемые согласно техдокументации. При этом поверку необходимо производить вне зависимости от того, используется вода или нет. Нарушение поверочных сроков влечет за собой большие денежные затраты, т.к. расход воды в таких случаях рассчитывается согласно нормативам с повышенным коэффициентом.

Почему поверку заказывают у нас

  • Осуществляем прием заявок на поверку в любой день недели
  • Скорейшее выполнение заявки
  • Приезд инженера-метролога в заранее согласованное время
  • Выдаем все необходимые документы
  • Все работники имеют большой опыт

Способы поверки счетчиков воды официально

  1. У Вас дома, с помощью аккредитованной организации, без снятия счетчиков воды, без нарушения пломб. Процедура проводится мобильной поверочной установкой. После успешной поверки Вам будет предоставлена вся необходимая документация государственного образца.
  2. На базе стационарной поверочной установки — для этого необходимо снять водоизмерительный прибор и отправить его на проверку, занимающую около 2-х недель. В этот период оплата будет взиматься по нормативам. После этого счетчики устанавливаются обратно и осуществляется опломбировка водомеров.

Преимущества поверки счетчиков воды на дому

Единственная альтернатива поверке водосчетчика – это его замена. В таком случае придётся оплатить стоимость самих водоизмерительных приборов, их монтаж и демонтаж, сделать процедуру опломбировки, которая проводится ответственным лицом из управляющей компании.

Если счетчик служит исправно, то его замена не целесообразна, т.к. стоимость замены в три раза дороже стоимости поверки и может растянуться на несколько дней. Также, если состояние водопроводной системы Вашего дома не идеальное, могут возникнуть непредвиденные сложности и дополнительные затраты.

Сроки поверки счетчиков холодной и горячей воды в СПб

Официальная диагностика водосчетчиков в Санкт-Петербурге проводится в сроки, указанные в техдокументации или в документе, выданном после последней проверки. При их определении к дате установки или последней поверки добавляется межповерочный интервал, который составляет:

  • для горячей воды – 4 года;
  • для холодной воды – 6 лет.

Если установлен прибор нового поколения, то срок поверки счетчика горячей воды может быть увеличен до 6-ти лет.

При не своевременной поверке оплата за водоснабжение будет начисляться не по факту, а по нормативным данным с повышенным коэффициентом.

Этапы поверки в СПб без снятия приборов учета

  1. Наш инженер-метролог приезжает на дом в установленное время со всем необходимым оборудованием.
  2. Проводится поверка без снятия водосчетчиков, предоставляется консультация по вопросам корректной эксплуатации устройств.
  3. После поверки выдаются все необходимые документы, подтверждающие ее проведение.

Сотрудники компании готовы принять вашу заявку в любое время и ответить на возникшие вопросы.

Cтоимость поверки счетчиков воды

Основные работы

Услуга Стоимость, руб.
Поверка одного водоизмерительного прибора без снятия на дому 550
Замена счетчика воды 1600
Установка одного счётчика воды 2500

Дополнительные работы

Типы работ Стоимость, руб.
1 Поверка прибора учета ХВС/ГВС 550
2 Замена ФГО 1300
3 Замена сгона 650
4 Пломба — за 1 узел (прибор) 300
5 Замена ИПУ (ДЕКАСТ) + прокладки 1600
6 Замена ИПУ (ИТЭЛМА) + прокладки 2200
7 Замена ИПУ (VALTEC) + прокладки 2200
8 Замена прокладок 1000
9 Замена/установка обратного клапана 1350
10 Замена/установка регулятора давления 2600
11 Замена крана 1500
12 Чистка ФГО 600
13 Акт ввода в эксплуатацию 400
14 Снятие контрольных показаний 550
15 Замена обратного клапана 1500
16 Ложный вызов 300

Осуществляем поверку водосчетчиков во всех районах Санкт-Петербурга

Вопрос - ответ
Проверка точности показаний средств измерения является совокупностью операций, производимых для подтверждения соответствия технического состояния и функционала измерительных приборов заданным метрологическим характеристикам и стандартам учёта.
Осуществлять проверку водосчетчиков без демонтажа их с места непосредственной установки вправе только представители, имеющие аккредитацию по методике МИ 1592-2015 (утверждена прик. Росстандарта от 12.02.16 г. за номером 155: «О рекомендациях в гос. системе обеспечения единства измерений счётчиков воды и методике их проверки») организаций. Процедура проверки обязана осуществляться исключительно в рамках положений данного приказа, с полным соблюдением норм руководства по качеству.
Легитимность аккредитации производящего проверку средств учёта лица следует выяснять на официальном сайте Росаккредитации (fsa.gov.ru) в разделе «Реестр аккредитованных лиц». Здесь имеется вся актуальная информация о статусе организации: имеется ли аккредитационный аттестат и когда он истекает.
Расписание плана периодических проверок прибора учёта (далее ПУ) выясняется по его паспорту. Так как в нём прописана дата первичной проверки ПУ и указан шаг (периодичность) повторения проверочных мероприятий.
Обязанность мониторинга сроков периодической проверки ПУ лежит на его владельце. Данные по срокам и периодичности проверки имеются лишь у собственника ИПУ и его управляющей компании (ЖК,ТСЖ,ЖСК и тд.).
По наступления даты периодической проверки обслуживающая ПУ управляющая компания автоматически признаёт его негодность. После чего собственник прибора обязан повторно доказать его работоспособность по установленным требованиям и техническим нормативам. Это возможно осуществить тремя способами: 1) Произвести проверку ПУ без демонтажа по процедуре МИ 1592-2015; 2) Осуществить проверку с плановым демонтажем устройства с места его штатной установки (на стационарном стенде); 3) Заменить счётчик на новый. В каждом случае собственник ПУ определяет формат мероприятий, подтверждающих надлежащую работоспособность устройства в соответствии с конкретикой сложившейся ситуации: • материально-техническим состоянием прибора; • своими финансовыми возможностями; • вводом новых правил и нормативов и тд.
Да это возможно. Если у Вас возникли сомнения относительно корректности работы Вашего ИПУ и правильности производимого им учёта, чтобы прояснить ситуацию Вы вправе произвести внеочередную проверку устройства. По результатам проверки станет ясно: возможна ли дальнейшая эксплуатация ИПУ в обычном режиме, или ему необходима замена.
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