Официальная поверка счетчиков воды на дому без снятия в СПб

В комплектацию входит:
- Выезд метролога
- Проведение поверки прибора
- Набор документов для ЖКС
- Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
В комплектацию входит:
- Выезд метролога
- Проведение поверки прибора
- Комплект документов ЖКС
- Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
В комплектацию входит:
- Выезд метролога
- Проведение поверки прибора
- Комплект документов ЖКС
- Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
В комплектацию входит:
- Выезд метролога
- Проведение поверки прибора
- Комплект документов ЖКС
- Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102)
Поверка счетчиков холодной и горячей воды — обязательная процедура проводимая строго в установленные сроки, определяемые согласно техдокументации. При этом поверку необходимо производить вне зависимости от того, используется вода или нет. Нарушение поверочных сроков влечет за собой большие денежные затраты, т.к. расход воды в таких случаях рассчитывается согласно нормативам с повышенным коэффициентом.
Почему поверку заказывают у нас
- Осуществляем прием заявок на поверку в любой день недели
- Скорейшее выполнение заявки
- Приезд инженера-метролога в заранее согласованное время
- Выдаем все необходимые документы
- Все работники имеют большой опыт
Способы поверки счетчиков воды официально
- У Вас дома, с помощью аккредитованной организации, без снятия счетчиков воды, без нарушения пломб. Процедура проводится мобильной поверочной установкой. После успешной поверки Вам будет предоставлена вся необходимая документация государственного образца.
- На базе стационарной поверочной установки — для этого необходимо снять водоизмерительный прибор и отправить его на проверку, занимающую около 2-х недель. В этот период оплата будет взиматься по нормативам. После этого счетчики устанавливаются обратно и осуществляется опломбировка водомеров.
Преимущества поверки счетчиков воды на дому
Единственная альтернатива поверке водосчетчика – это его замена. В таком случае придётся оплатить стоимость самих водоизмерительных приборов, их монтаж и демонтаж, сделать процедуру опломбировки, которая проводится ответственным лицом из управляющей компании.
Если счетчик служит исправно, то его замена не целесообразна, т.к. стоимость замены в три раза дороже стоимости поверки и может растянуться на несколько дней. Также, если состояние водопроводной системы Вашего дома не идеальное, могут возникнуть непредвиденные сложности и дополнительные затраты.
Сроки поверки счетчиков холодной и горячей воды в СПб
Официальная диагностика водосчетчиков в Санкт-Петербурге проводится в сроки, указанные в техдокументации или в документе, выданном после последней проверки. При их определении к дате установки или последней поверки добавляется межповерочный интервал, который составляет:
- для горячей воды – 4 года;
- для холодной воды – 6 лет.
Если установлен прибор нового поколения, то срок поверки счетчика горячей воды может быть увеличен до 6-ти лет.
При не своевременной поверке оплата за водоснабжение будет начисляться не по факту, а по нормативным данным с повышенным коэффициентом.
Этапы поверки в СПб без снятия приборов учета
- Наш инженер-метролог приезжает на дом в установленное время со всем необходимым оборудованием.
- Проводится поверка без снятия водосчетчиков, предоставляется консультация по вопросам корректной эксплуатации устройств.
- После поверки выдаются все необходимые документы, подтверждающие ее проведение.
Сотрудники компании готовы принять вашу заявку в любое время и ответить на возникшие вопросы.
Cтоимость поверки счетчиков воды
Основные работы
|Услуга
|Стоимость, руб.
|Поверка одного водоизмерительного прибора без снятия на дому
|550
|Замена счетчика воды
|1600
|Установка одного счётчика воды
|2500
Дополнительные работы
|№
|Типы работ
|Стоимость, руб.
|1
|Поверка прибора учета ХВС/ГВС
|550
|2
|Замена ФГО
|1300
|3
|Замена сгона
|650
|4
|Пломба — за 1 узел (прибор)
|300
|5
|Замена ИПУ (ДЕКАСТ) + прокладки
|1600
|6
|Замена ИПУ (ИТЭЛМА) + прокладки
|2200
|7
|Замена ИПУ (VALTEC) + прокладки
|2200
|8
|Замена прокладок
|1000
|9
|Замена/установка обратного клапана
|1350
|10
|Замена/установка регулятора давления
|2600
|11
|Замена крана
|1500
|12
|Чистка ФГО
|600
|13
|Акт ввода в эксплуатацию
|400
|14
|Снятие контрольных показаний
|550
|15
|Замена обратного клапана
|1500
|16
|Ложный вызов
|300