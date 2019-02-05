Официальная поверка счетчиков воды на дому без снятия в СПб

Поверка счетчика воды без снятия (от 4 приборов) Цена: 550 рублей В комплектацию входит: Выезд метролога

Проведение поверки прибора

Набор документов для ЖКС

Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102) Заказать услугу Поверка счетчика воды для льготных категорий Цена: 550 рублей В комплектацию входит: Выезд метролога

Проведение поверки прибора

Комплект документов ЖКС

Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102) Заказать услугу Поверка счетчика воды (за 1 прибор) Цена: 600 рублей 650 рублей - 8 % рублей В комплектацию входит: Выезд метролога

Проведение поверки прибора

Комплект документов ЖКС

Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102) Заказать услугу Для управляющих компаний и ТСЖ Цена: 500 рублей В комплектацию входит: Выезд метролога

Проведение поверки прибора

Комплект документов ЖКС

Внесение данных во ФГИС «АРШИН» (в соответствии с ФЗ 102) Заказать услугу

Поверка счетчиков холодной и горячей воды — обязательная процедура проводимая строго в установленные сроки, определяемые согласно техдокументации. При этом поверку необходимо производить вне зависимости от того, используется вода или нет. Нарушение поверочных сроков влечет за собой большие денежные затраты, т.к. расход воды в таких случаях рассчитывается согласно нормативам с повышенным коэффициентом.

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Способы поверки счетчиков воды официально

У Вас дома, с помощью аккредитованной организации, без снятия счетчиков воды, без нарушения пломб. Процедура проводится мобильной поверочной установкой. После успешной поверки Вам будет предоставлена вся необходимая документация государственного образца. На базе стационарной поверочной установки — для этого необходимо снять водоизмерительный прибор и отправить его на проверку, занимающую около 2-х недель. В этот период оплата будет взиматься по нормативам. После этого счетчики устанавливаются обратно и осуществляется опломбировка водомеров.

Преимущества поверки счетчиков воды на дому

Единственная альтернатива поверке водосчетчика – это его замена. В таком случае придётся оплатить стоимость самих водоизмерительных приборов, их монтаж и демонтаж, сделать процедуру опломбировки, которая проводится ответственным лицом из управляющей компании.

Если счетчик служит исправно, то его замена не целесообразна, т.к. стоимость замены в три раза дороже стоимости поверки и может растянуться на несколько дней. Также, если состояние водопроводной системы Вашего дома не идеальное, могут возникнуть непредвиденные сложности и дополнительные затраты.

Сроки поверки счетчиков холодной и горячей воды в СПб

Официальная диагностика водосчетчиков в Санкт-Петербурге проводится в сроки, указанные в техдокументации или в документе, выданном после последней проверки. При их определении к дате установки или последней поверки добавляется межповерочный интервал, который составляет:

для горячей воды – 4 года;

для холодной воды – 6 лет.

Если установлен прибор нового поколения, то срок поверки счетчика горячей воды может быть увеличен до 6-ти лет.

При не своевременной поверке оплата за водоснабжение будет начисляться не по факту, а по нормативным данным с повышенным коэффициентом.

Этапы поверки в СПб без снятия приборов учета

Наш инженер-метролог приезжает на дом в установленное время со всем необходимым оборудованием. Проводится поверка без снятия водосчетчиков, предоставляется консультация по вопросам корректной эксплуатации устройств. После поверки выдаются все необходимые документы, подтверждающие ее проведение.

Сотрудники компании готовы принять вашу заявку в любое время и ответить на возникшие вопросы.

Cтоимость поверки счетчиков воды

Основные работы

Услуга Стоимость, руб. Поверка одного водоизмерительного прибора без снятия на дому 550 Замена счетчика воды 1600 Установка одного счётчика воды 2500

Дополнительные работы

№ Типы работ Стоимость, руб. 1 Поверка прибора учета ХВС/ГВС 550 2 Замена ФГО 1300 3 Замена сгона 650 4 Пломба — за 1 узел (прибор) 300 5 Замена ИПУ (ДЕКАСТ) + прокладки 1600 6 Замена ИПУ (ИТЭЛМА) + прокладки 2200 7 Замена ИПУ (VALTEC) + прокладки 2200 8 Замена прокладок 1000 9 Замена/установка обратного клапана 1350 10 Замена/установка регулятора давления 2600 11 Замена крана 1500 12 Чистка ФГО 600 13 Акт ввода в эксплуатацию 400 14 Снятие контрольных показаний 550 15 Замена обратного клапана 1500 16 Ложный вызов 300

Осуществляем поверку водосчетчиков во всех районах Санкт-Петербурга