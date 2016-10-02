Метрологическая поверка средств измерений

«Петербургская поверочная компания» имеет многолетний опыт по обслуживанию общедомовых и индивидуальных приборов учета: счетчиков воды, электроэнергии и тепла, а также манометров, термоманометров, термометров. Основные услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам:
- поверка счетчиков воды на дому; АКЦИЯ!!! 500 руб. за шт. для всех!
- поверка квартирных теплосчетчиков и общедомовых;
- поверка электросчетчиков;
«Петербургская поверочная компания», используя современные российские и зарубежные методы по работе с приборами учета, оказывает широкий спектр услуг физическим лицам и организациям. На все услуги наших специалистов предоставляется гарантия.
Наши преимущества
Деятельность компании организована максимально удобно для потребителей. Все выполняемые нами работы проводятся с соблюдением действующих ГОСТов и сопровождаются обязательной выдачей документации. Причины, по которым клиенты выбирают нашу фирму:
- многолетний, успешный опыт;
- сверка приборов учета без их снятия, благодаря использованию переносных поверочных установок;
- высокая квалификация всех наших сотрудников, занимающихся поверками и монтажными работами;
- комплексное обслуживание оборудования для компаний и физических лиц;
- подробная консультация перед заказом любого вида услуг;
- оформление всех необходимых документов на приборы;
- быстрая обработка заявок от физических лиц и предприятий;
- точное соблюдение времени прихода специалиста;
- аккуратность и скорость в выполнении задания;
- гарантия на все виды оказанных услуг;
- система скидок на поверку, установку и замену приборов учета для пенсионеров и лиц, относящихся к льготным категориям;
- особая цена для коллективных заявок;
- обслуживание всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Заказывая поверку, установку или замену приборов учета в «Петербургской поверочной компании», потребитель получает высокое качество услуг, соответствующее ГОСТам, и гарантии.