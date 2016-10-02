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Метрологическая поверка средств измерений

«Петербургская поверочная компания» имеет многолетний опыт по обслуживанию общедомовых и индивидуальных приборов учета: счетчиков воды, электроэнергии и тепла, а также манометров, термоманометров, термометров. Основные услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам:

«Петербургская поверочная компания», используя современные российские и зарубежные методы по работе с приборами учета, оказывает широкий спектр услуг физическим лицам и организациям. На все услуги наших специалистов предоставляется гарантия.

Наши преимущества

Деятельность компании организована максимально удобно для потребителей. Все выполняемые нами работы проводятся с соблюдением действующих ГОСТов и сопровождаются обязательной выдачей документации. Причины, по которым клиенты выбирают нашу фирму:

  • многолетний, успешный опыт;
  • сверка приборов учета без их снятия, благодаря использованию переносных поверочных установок;
  • высокая квалификация всех наших сотрудников, занимающихся поверками и монтажными работами;
  • комплексное обслуживание оборудования для компаний и физических лиц;
  • подробная консультация перед заказом любого вида услуг;
  • оформление всех необходимых документов на приборы;
  • быстрая обработка заявок от физических лиц и предприятий;
  • точное соблюдение времени прихода специалиста;
  • аккуратность и скорость в выполнении задания;
  • гарантия на все виды оказанных услуг;
  • система скидок на поверку, установку и замену приборов учета для пенсионеров и лиц, относящихся к льготным категориям;
  • особая цена для коллективных заявок;
  • обслуживание всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Заказывая поверку, установку или замену приборов учета в «Петербургской поверочной компании», потребитель получает высокое качество услуг, соответствующее ГОСТам, и гарантии.

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  • Адрес: г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.31 офис 8
  • Электронная почта: info@ppk.spb.ru
  • Режим работы: Пн.-Вс. с 9:00 до 21:00
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