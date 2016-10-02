Метрологическая поверка средств измерений

«Петербургская поверочная компания» имеет многолетний опыт по обслуживанию общедомовых и индивидуальных приборов учета: счетчиков воды, электроэнергии и тепла, а также манометров, термоманометров, термометров. Основные услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам:

«Петербургская поверочная компания», используя современные российские и зарубежные методы по работе с приборами учета, оказывает широкий спектр услуг физическим лицам и организациям. На все услуги наших специалистов предоставляется гарантия.

Наши преимущества

Деятельность компании организована максимально удобно для потребителей. Все выполняемые нами работы проводятся с соблюдением действующих ГОСТов и сопровождаются обязательной выдачей документации. Причины, по которым клиенты выбирают нашу фирму:

многолетний, успешный опыт;

сверка приборов учета без их снятия, благодаря использованию переносных поверочных установок;

высокая квалификация всех наших сотрудников, занимающихся поверками и монтажными работами;

комплексное обслуживание оборудования для компаний и физических лиц;

подробная консультация перед заказом любого вида услуг;

оформление всех необходимых документов на приборы;

быстрая обработка заявок от физических лиц и предприятий;

точное соблюдение времени прихода специалиста;

аккуратность и скорость в выполнении задания;

гарантия на все виды оказанных услуг;

система скидок на поверку, установку и замену приборов учета для пенсионеров и лиц, относящихся к льготным категориям;

особая цена для коллективных заявок;

обслуживание всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Заказывая поверку, установку или замену приборов учета в «Петербургской поверочной компании», потребитель получает высокое качество услуг, соответствующее ГОСТам, и гарантии.